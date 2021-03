Beni comuni urbani, la giunta istituisce l'albo dei garanti e la consulta permanente

Oggi la giunta comunale, su proposta dell'assessore Marco Giusta , ha istituito l'Albo delle/dei Garanti composto da esperte/i in discipline giuridiche, economiche, urbanistiche, ecologiche e sociali e dalle/dagli abitanti con comprovata sensibilità sul tema dei beni comuni.



L'Albo è previsto all'interno del Regolamento per il governo dei beni comuni urbani della Città di Torino, entrato in vigore dal 16 gennaio 2020, frutto di un lungo e importante lavoro di concerto tra gli esperti e le esperte dell'Università di Torino che hanno accompagnato il progetto di Co-city, gli uffici dei Beni Comuni della Città e il Consiglio Comunale, che ha permesso alla Città di dotarsi di uno dei regolamenti più avanzati in Italia.