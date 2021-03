Stasera l'incontro online “La narrazione delle città”

Oggi, mercoledì 3 marzo, alle ore 18, con l’incontro “La narrazione delle città”, Fondazione Collegio Carlo Alberto e Fondazione Circolo dei lettori ci condurranno in una esplorazione del rapporto tra le città e l’identità culturale dei cittadini e della percezione delle città da parte dei suoi abitanti. Si tratta del quinto appuntamento del ciclo “Le città del futuro”, un percorso online iniziato a febbraio per riflettere, attraverso tavole rotonde su temi specifici, sul ruolo delle aree metropolitane di fronte alle sfide del prossimo decennio.

Più una città si conosce, più è in grado di raccontarsi, e quindi migliorare, a livello turistico, economico e sociale, inventando nuovi schemi per parlare di sé, per trasformarsi. Più i cittadini sono consapevoli dei luoghi che abitano (e anche di vecchi retaggi da superare), più ne saranno protagonisti in modo da partecipare attivamente al suo cambiamento. Ne parlerannoda diverse prospettive, Gianni Biondillo, architetto e scrittore, autore di Lessico metropolitano (Guanda); Roberto Casati, filosofo, Direttore Centre National de la Recherche Scientifique, Institut Nicod, École normale supérieure, Parigi; e Deirdre Mask, avvocatessa e scrittrice afroamericana, autrice di Le vie che orientano (Bollati Boringhieri).

Modera: Riccardo Staglianò, La Repubblica; i saluti introduttivi sono affidati a Elena Loewenthal, Direttrice della Fondazione Circolo dei lettori.

L’incontro si terrà via Zoom, per partecipare occorre registrarsi su https://www.carloalberto.org/event/incontro-la-narrazione-delle-citta/

Gli incontri passati del ciclo “Le città del futuro” si possono rivedere sul sito e sul canale YouTube del Collegio Carlo Alberto.