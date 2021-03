Controlli a Barriera di Milano: sequestrati 160 kg di alimenti mal conservati

Controllo straordinario delle forze dell'ordine a Barriera di Milano ieri pomeriggio. Durante il servizio sono stati sanzionati 4 esercizi commerciali. Al titolare di un minimarket in via Sesia è stata contestata l’omessa affissione del cartello riportante gli orari di apertura e chiusura dell’attività e dell’avviso di divieto fumo. Il totale delle sanzioni amministrative ammonta a 1472 euro.

Per omessa affissione dell’avviso di divieto di fumo è stato sanzionato per oltre 400 euro anche un esercizio di acconciature in corso Palermo.

Il personale operante ha poi effettuato un controllo all’interno di un minimarket in corso Giulio Cesare, già oggetto in passato di sospensione della licenza. All’interno dell’esercizio sono stati sequestrati circa 160 kg di merce, prevalentemente carne e pesce, privi di etichettatura. Il titolare è stato sanzionato per cattiva conservazione di prodotti alimentari.

Infine, oltre 500 euro di sanzioni sono state elevate al titolare di un’attività in via Martorelli per la mancata prezzatura di parte della merce.

Durante il controllo straordinario, gli agenti hanno provveduto a dare esecuzione all’ordine di carcerazione di un cittadino italiano di 55 anni. L’uomo dovrà espiare la pena residua di 2 anni e 10 mesi, pagando inoltre una multa di 14000 euro.

Eseguita una misura cautelare di custodia in carcere nei confronti di un gambiano.