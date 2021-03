Parco Dora Torino: 20 metri di muro con una dedica speciale

I due artisti il 28 febbraio 2021 di nuovo insieme per una grande opera in collaborazione artistica rivolta ad una donna speciale per la Macaluso, che decide di dedicare alla sua manager Debora Cattoni 20 metri di muro per tre metri di altezza, circa, insieme con il suo caro amico writer Chiuto artista già noto nel settore del writing i due da tempo hanno collaborato in altre grafiche.

“Sono molto felice di aver realizzato il mio tributo dedicato alla mia manager Debora Cattoni il suo volto e la sua personalità molto libera, donna molto tenace nel suo lavoro mi ha dato grande ispirazione a tal punto di scegliere la sua bellezza come immagine icona per molte mie opere future …. giovani donne del futuro, donne in carriera donne che lottano per la propria indipendenza con tutta l’audacia e grinta possibile… per me lei è una pantera è una forza della natura da valorizzare e far spiccare tale bellezza anche su alcuni muri della città e affianco a me c’è il mio più caro amico Writer Chiuto perché ammiro la su arte e l’ho coinvolto in questo mio nuovo progetto e lui felicissimo di lavorare con me alla mia idea muraria. Questa giornata è stata solo l’inizio delle molteplici idee e sono felice perché molte persone al loro passaggio hanno ammirato ed apprezzato e questo per me e tutto…”