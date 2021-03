Fiat Chrysler e Psa, gli ultimi conti prima del "matrimonio". Tavares: "Due gruppi sani e forti che si uniscono"

4,3%, un utile netto in pareggio e utile netto adjusted a 1,9 miliardi di euro. Ma non solo: il quarto trimestre ha consegnato agli archivi addirittura risultati record: record di Gruppo e in Nord America, con utile adjusted rispettivamente a 2,3 miliardi di euro e 2,2 miliardi di euro e margini rispettivamente all’8,2% e

E anche gli azionisti avranno di che sorridere, visto che con il semaforo verde dell'assemblea del 15 aprile, il cda ha approvato la distribuzione di un milione di euro agli azionisti.

Il mercato auto nel 2021 vede l'Europa in doppia cifra

Per quanto riguarda invece le previsioni per il futuro, l'area più promettente per il mercato dell'auto è quella del Sud America (+20%), mentre l'Europa potrebbe comunque attestarsi sulla doppia cifra di crescita (+10%). Margini di crescita anche per il Nord America (+8%), così come il Medio Oriente e l'Africa, India e Asia del Pacifico (+3%). La Cina potrebbe arrivare a un +5%.

Sindacati duri: "Divendo per azionisti, ma i lavoratori arrancano"

Sul consiglio di amministrazione di Stellantis, che proporrà all’assemblea dei soci la distribuzione di un dividendo da un miliardo di euro per gli azionisti del neo gruppo automobilistico, Edi Lazzi, segretario generale della Fiom di Torino, è stato molto duro: "Ci fa piacere sentire che Stellantis è solida a livello finanziario e debutta posizionandosi in alto, ma ricordo che a Torino e non solo, molti giovani assunti con il contratto interinale sono stati lasciati a casa, migliaia di lavoratori oltre ad aver perso quote di salario a causa della cassa integrazione hanno visto il loro premio decurtato, così come la piena occupazione continua ad essere una dichiarazione effimera. Non è tollerabile che quando bisogna scegliere, la priorità sia sempre data agli “shareholders”, mentre gli “stakeholders” – e utilizzo appositamente termini internazionali in modo tale che siano ben compresi – vengano sistematicamente, in un modo o nell’altro, penalizzati".