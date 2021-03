Réseau Entreprendre Piemonte, l'esperienza di Synapta e Btrees: "Un supporto fondamentale"

Supportare le neo imprese nell'avviare la loro avventura imprenditoriale, erogando un servizio che si basa sulla gratuità e sulla territorialità. E' questo il vero obiettivo di Réseau Entreprendre Piemonte, che anche in un contesto fortemente segnato dalla pandemia, continua a erogare servizi declinati all'accompagnamento imprenditoriale, all'apertura dei mercati, alla costruzione di model e business plan: a supportare a reperire i mezzi per rendere operativo il progetto imprenditoriale di start up, neo aziende e lavoratori.

"Dal 2010 a oggi abbiamo accompagnato 52 neo imprese, altre 10 sono in fase di professionalizzazione. Parliamo di 300 posti di lavoro generati in Piemonte. Questo è il nostro obiettivo" afferma con orgoglio Lisa Orefice, direttore generale di Réseau Entreprendre Piemonte. Il candidato ideale per accedere al programma di Réseau è chiunque voglia fare impresa e radicarsi sul territorio, l’imprenditore che vuole trasformare il suo progetto in un’azienda funzionante. Qui subentra l'aiuto di Réseau Entreprendre Piemonte: "Trasformare il progetto in azienda ed è per questo che viene declinato attraverso affiancamento, mentoring, business coaching e processo di crescita delle competenze imprenditoriali".

Due esempi virtuosi di imprese che nella loro fase embrionale e di sviluppo sono state accompagnate da Réseau sono Btrees e Synapta. Btrees è una Media Agency che, partendo dal digitale, racconta i suoi clienti, brand, prodotti o eventi. Qualunque cosa debba essere comunicata. Nati nel 2015, hanno subito cercato di strutturarsi e di migliorare le competenze all'interno dell'agenzia: un percorso entusiasmante, ma frenetico. "Ci siamo trovati ad avere un'azienda, senza essere pronti" racconta Christian Zegna, admin di Btrees.

"Réseau l’ha scoperta Lorenzo D’Amelio, è una persona molto curiosa. Abbiamo deciso insieme di approcciarsi a questo network e abbiamo trovato un luogo dove le imprese possono fare rete in maniera autentica, sana. Dove ci sono persone che hanno a cuore un posto di lavoro. Fare rete tra imprenditori per noi è stata una bella scoperta e opportunità" è il racconto di Zegna.

Una sinergia, quella con Réseau Entreprendre Piemonte, che ha permesso a Btrees di crescere e consolidarsi: "Poter avere un supporto nel periodo di accompagnamento, è stato poter parlare con un imprenditore che ci ha dato tantissimi consigli, suggerimenti che ci hanno fatto crescere. Fondamentale poi la possibilità di parlare con figure professionali che fanno parte di Réseau e non ci hanno mai negato un consiglio o spunto di riflessione".

Esperienza positiva anche per Synapta, azienda nata nel 2016 che si occupa di progetti di integrazione dati: “Prendiamo dati da varie fonti e mettiamo insieme per dargli un significato oppure aiutiamo chi detiene grosse una mole di dati a metterle a disposizione e a integrarne con altre informazioni” spiega Federico Morando, Ceo di Synapta.

"Nel nostro caso Reseau ci ha permesso di confrontarci con altri giovani imprenditori che potevano avere dubbi, speranze e situazioni da gestire simili alle nostre. Poi ci hanno messo in contatto con un mentor, che mi ha aiutato molto a confrontarmi con un imprenditore senior che aveva già sperimentato alcune delle sfide in cui io mi trovavo a confrontarmi giorno per giorno" conclude il Ceo.