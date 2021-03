Torino stanzia un milione di euro per la manutenzione ordinaria del verde e del suolo

Approvata questa mattina dalla Giunta comunale, su proposta dell’assessore al Bilancio, Sergio Rolando, una delibera di variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023.

Nel provvedimento, che dovrà passare successivamente alla ratifica del Consiglio Comunale, sono previste maggiori risorse per 1 milione di euro per la manutenzione ordinaria del suolo e del verde. Altri 150mila euro sono destinati alle spese di progettazione del Servizio Area Edilizia Scolastica nell’ambito dei finanziamenti “React Eu” e 135mila e 500 per spese varie di funzionamento dell’Ente.

A queste maggiori spese corrispondono maggiori accertamenti per oltre 184mila euro ed economie su diversi capitoli di bilancio per oltre 1 milione e 100mila euro, 700mila dei quali per minori spese previste per le elezioni amministrative 2021.

Con l'atto approvato oggi viene inoltre inserito a bilancio, in entrata e in spesa, il contributo di 981mila euro della Regione Piemonte per l’acquisto di sistemi di videosorveglianza e dispositivi di protezione individuale denominati “Body-Cam” per gli operatori della Polizia Locale.