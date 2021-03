Cos’è il CBD? Il cannabinoide legale che accresce il benessere

Fin dall'antichità la medicina ha utilizzato le molecole contenute nelle piante per alleviare e curare disturbi di vario genere. Presente nella canapa, il CBD, ovvero il cannabidiolo, è una delle sostanze più versatili. Un cannabinoide dalle numerose qualità benefiche per l’organismo, che non produce assuefazione, non ha proprietà psicoattive ed è oggetto di un interesse crescente da parte della comunità medica.

Il CBD viene impiegato in tantissime circostanze, dalla gestione degli stati d’ansia all’epilessia, dai fenomeni psicotici alla schizofrenia. Le sue proprietà benefiche ne hanno reso possibile la commercializzazione in tanti Paesi, tra cui l’Italia.

Dal punto di vista tecnico opera in modo completamente differente rispetto al THC. Il CBD infatti va a legarsi ai recettori CB2, presenti nelle cellule T del sistema immunitario e nell’ambito del sistema nervoso centrale. Sarebbe proprio la stimolazione dei recettori CB2 a determinare, in misura prevalente, la capacità immunomodulatrice e antinfiammatoria.

Sul piano concreto, le modalità d’azione del CBD ne fanno una sostanza che concorre positivamente ai fenomeni di guarigione e funzionale quindi alla gestione di diverse problematiche di salute. L’utilizzo interessa molteplici scenari, tra questi rientra il bisogno di attenuare situazioni infiammatorie e il dolore, merito delle proprietà antinfiammatorie e analgesiche.

Ma tra gli effetti del CBD troviamo anche quelli anticonvulsivanti e antiacne. Dispone di capacità antiossidanti e antiemetiche, limitando così disturbi di nausea e vomito. Sono state infine condotte interessanti ricerche che attribuirebbero al cannabidiolo facoltà antitumorali.

Il CBD è commercializzato in diverse forme, le principali sono olio di CBD e creme. È facilmente reperibile online, rivolgendosi a negozi specializzati, ma prima dell’acquisto è buona regola appurare la qualità e la provenienza delle infiorescenze.

Dutch Natural Healing, tra i principali operatori del settore, realizza articoli a base di CBD utilizzando solo piante coltivate biologicamente. L’azienda propone olio di CBD in diverse concentrazioni (dal 3 al 25%) e in versione idrosolubile con nebulizzatore, olio di CBD per animali domestici, cosmetici ed estratti di canapa di origine olandese. Tutti disponibili per l’acquisto online, direttamente dal produttore, su https://dutchnaturalhealing.it.

Insieme all’alta qualità di una produzione che usa solo canapa biologica, Dutch Natural Healing garantisce un acquisto online semplice e pratico, con spedizione veloce (24-48 ore) e supporto online con consigli personalizzati. Tratto distintivo dell’azienda è il focus sul benessere, che rappresenta l’obiettivo di un lavoro condotto quotidianamente con dedizione e professionalità.