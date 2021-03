Embraco, si alza il pressing su Giorgetti: "Incontro imminente per evitare un disastro"

Col passare dei giorni si alza il pressing intorno al neo ministro per lo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti . Sulla sua scrivania, tra i tanti dossier, uno di quelli più urgenti è senza dubbio quello legato alla ex Embraco , con la procedura fallimentare di Ventures che ha avviato i licenziamenti collettivi per circa 400 lavoratori a Riva di Chieri .

L'ultima in ordine di tempo a chiamare in causa il neo titolare del Mise è Elena Chiorino , assessore regionale al Lavoro, che ha scritto al ministro per sollecitare l'avvio del progetto ItalComp , fermo al palo, che offrirebbe una soluzione anche ai 300 lavoratori della Acc di Mel , in provincia di Belluno .

“Le rinnovo in modo accorato l’appello già fattole pervenire sia a livello istituzionale, sia a livello informale, a intervenire, con tutta l’autorevolezza del Suo ruolo e con la positiva determinazione che tutti Le riconoscono, per consentire il salvataggio del sito ex Embraco di Riva presso Chieri e del sito ACC di Borgo Valbelluna e la loro propulsiva ricongiunzione e integrazione nel polo italiano del compressore denominato ItalComp”, scrive Chiorino. “La prego pertanto di voler convocare il più presto possibile un incontro con le Regioni Piemonte e Veneto, con le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali e con il commissario straordinario ACC, nonché con gli istituti di credito e con la SACE chiamati a dare un contributo fattivo alla soluzione della crisi. E’ davvero questione di giorni prima che si verifichi un disastro che nessuno, in Piemonte come in Veneto, comprenderebbe o perdonerebbe”.





Domani scendono in strada i lavoratori di ACC per sbloccare il progetto

Intanto, proprio domani a Mel si terrà una manifestazione dei lavoratori della ACC: gli operai protesteranno proprio per avere la convocazione dal Mise e lo sblocco del progetto Italcomp. Si terranno anche due ore di sciopero, con manifestazione e blocco stradale dalle 11 alle 13, mentre dalle 14 alle 16 organizzeranno un presidio ai cancelli dello stabilimento veneto.

Intanto i sindacati ammoniscono: "Nonostante le innumerevoli richieste di incontro, a oggi non è arrivata alcuna risposta dal Mise. Occorrono risposte urgenti e una ferma volontà politica". "La tensione sociale, a Mel come a Riva di Chieri - aggiungono Fim, Fiom e Uilm - sta salendo e il silenzio da parte del ministero alimenta la rabbia e la preoccupazione delle famiglie".