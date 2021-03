A Bardonecchia la Caritas organizza la lotteria delle uova di Pasqua

All’insegna di “A Pasqua regala un po’ di felicità”, le volontarie del Gruppo Caritas della parrocchia Sant’Ippolito di Bardonecchia, in collaborazione con i commercianti della Conca, chiamati a consegnare ai volontari/e Caritas oppure in Parrocchia Sant’Ippolito, entro sabato 27 marzo, un uovo pasquale che rappresenti la loro attività, organizzano la tradizionale “Lotteria delle Uova di Pasqua 2021”, con l’invito rivolto a residenti, villeggianti e turisti, ad acquistare uno o più biglietti.

I proventi della lotteria verranno devoluti alla “Quaresima di fraternità”, che, in sintonia con le Diocesi di Torino e Susa, si propone di contribuire ad ampliare una vecchia struttura scolastica ad Asrama in Togo, sostenere il Centro Infantile Mae Hleanna a Boquiço in Mozzambico, favorire l’educazione e il sostegno dei bambini della scuola materna e finanziare l’acquisto di generi alimentari a favore di famiglie residenti in condizioni di necessità.

Nel pieno rispetto delle vigenti norme volte a debellare la diffusione della pandemia che, tra l’altro, impongono un protocollo specifico anti assembramenti, l’estrazione dei numeri vincenti le uova avverrà in forma privata il 28 marzo, domenica delle Palme, alla presenza di una Commissione mista, composta da funzionari comunali e da volontarie/i Caritas.

I numeri vincenti verranno tempestivamente comunicati sulla bacheca della Chiesa Parrocchiale del capoluogo, nei punti vendita, sulle pagine facebook della Caritas, sul blob della Parrocchia e dell’Amministrazione Comunale e nei locali dell’Ufficio Turistico di piazza Alcide De Gasperi 1/a, dove sarà possibile ritirare i premi.