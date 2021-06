Torna il freddo su Torino e provincia: stasera nuvole, domani rischio neve in montagna

L'anticiclone perde colpi a favore di un progressivo arrivo di correnti da Est un po' più fredde, specie dalla giornata di sabato, quando tornerà clima più freddo con importante decremento termico, piogge e possibilità di neve a quote collinari con le gelate notturne anche in pianura domenica, sui bassi piani più ombreggiati.

A Torino avremo questa situazione: da oggi, venerdì 5, a domenica 7 marzo

Cielo irregolarmente nuvoloso sul Piemonte, coperto in serata, con qualche precipitazione sabato, quando non si escludono deboli nevicate in quota. Neve e precipitazioni moderate sul settore pedemontano Nord ed occidentale della Regione. Irregolarmente nuvoloso domenica.

Quota neve sabato 500 m. Minime in pianura intorno 2 - 4°C e massime 9 - 16°C. Abbassamento progressivo della colonnina di mercurio da sabato con anche 6-7° C in meno sui valori massimi. In pianura venti deboli da Ovest oggi, moderati da Nord sabato.

Da lunedì 8 marzo

Cielo irregolarmente nuvoloso, ma nessuna perturbazione organizzata in vista per l'inizio della prossima settimana.

