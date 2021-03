Al Museo Accorsi-Ometto, una settimana virtuale tutta dedicata alle donne

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Museo Accorsi-Ometto desidera celebrare tutte le donne sui suoi canali social (Facebook Instagram e Youtube), con una settimana ricca di iniziative: partendo dagli oggetti presenti nella propria collezione permanente e dalle opere della mostra CRONACHE DALL’800, si sveleranno personaggi, storie e curiosità sull’universo femminile.

Si comincia lunedì 8 marzo con un’introduzione sul significato di questa giornata.

Martedì 9 marzo, per #tesoridarchivio, il post sarà dedicato a regine, pittrici e muse; alla moda femminile, a sculture, ritratti, miniature e scene galanti, tutti soggetti presenti nelle migliaia di fotografie che Pietro Accorsi ci ha lasciato.

Giovedì 11 marzo, per #cronachedall800, si parlerà delle donne raffigurate nei dipinti di Carlo Bossoli e nelle fotografie storiche esposte in mostra.

Venerdì 12 marzo, per #justart, i necessaires, i carnet da ballo e le preziose scatoline della collezione permanente del Museo saranno l’occasione per parlare di diamanti e non solo.

Sabato 13 marzo, per #dentrolopera, si pubblicherà un video su Marie Thérèse de Noireterre, miniaturista francese della seconda metà del Settecento, di cui il Museo conserva un suo splendido autoritratto.

Infine, domenica 14 marzo, prendendo spunto dai servizi in porcellana di Sèvres, il video di #almuseolostesso racconterà alcuni aspetti della vita di Jeanne Antoinette Poisson, marchesa di Pompadour, promotrice e sostenitrice delle arti, già fondatrice, insieme al re Luigi XV, della manifattura di Vincennes, poi trasferita a Sèvres.