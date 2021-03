L'Oroscopo di Corinne: ecco cosa ci dicono le stelle

TORO : Se le grane son trasbordate vedrete dissolversi le nebbie delle trascorse disavventure a favore di una maggior serenità anche se un guizzo di maretta tra le pareti domestiche o in ambito professionale deriverà dalla tensione di tutti quanti. Oltretutto da venerdì sarete talmente impegnati dal non saper da dove iniziare a coordinarvi. Per la festa della donna: Omaggiate un’amicona facendole un regalino o andando insieme a prendere un caffè di pomeriggio o di mattino.

ARIETE : Un po’ giù di carreggiata mancherete di sprint adagiandovi in una posizione di stallo e ciò è dovuto sia a un contesto indigesto che a una insofferenza ardua da arginare. Una donna vi farà arrabbiare, un uomo vi terrà il musetto e un acciacchino abbisognerà di un controllino così come spuntano dei guazzabugli in casa o in campo sentimentale un incontro casuale e una proposta da vagliare. Per la festa della donna: Poiché si può fare poco o niente accontentatevi di un ritrovo ristrettivo ma carino.

CANCRO : Faticherete a rinvenire un minimo di requie e così tra un problemino, un chiodo fisso e un tormentone giungerete a sabato con la testa nel pallone…Tirando aria di crisi posticipate sborsi voluttuosi e cercate di capire il partner nelle intime contraddizioni. Concedersi una contenuta frivolezza permetterà alle femminucce di recuperare autostima e gaiezza. Per la festa della donna: Se nervosette e con le lune strabuzzate statevene in santa pace frequentando solo con chi vi pare e piace.

GEMELLI : Uno spizzico di apprensione vi indurrà a soffrire di stati ansiosi specie se a lungo avete ingollato rospetti… In aggiuntiva una missiva vi lascerà esterrefatti mentre uno stretto parente desterà preoccupazione. Nel trattare con chi vi attornia siate meno pignoli scendendo a quei compromessi indispensabili per salvaguardare la quiete. Per la festa della donna: Dei fiorellini primaverili posizionati al centro di un tavolino emaneranno una positività tale dallo sconfiggere ogni eventuale strale.

LEONE : Pur non amando le liti vi troverete nella condizione di far valere dei diritti a costo di proclamare ad alta voce scomode verità anche se a dire il vero non varrebbe la pena prendersela in quanto certi individui vanno compatititi e non considerati mentre una femmina abbisognerà di supporto e conforto. Per la festa della donna: I maschietti rimembrino di offrire dei fiori alla propria compagna, ad un’amica, e le appartenenti al gentil sesso si concedano un capriccetto…

VERGINE : Uno spizzico di buonumore non guasta: anche se le cose non fungono come vorreste, pigliate la vita con filosofia, soprassedete sull’ignoranza altrui, coltivate un hobby, un trastullo, fate salubri passeggiate, abbiate cura dell’ aspetto fisico e fregatevene di chiacchiere dettate dall’invidia e dalla falsità. Ai settembrini capiteranno cose strane. Per la festa della donna: Sembra una banalità ma… mettere lenzuola e cuscini gialli, nel letto, garantisce ilarità e prosperità…