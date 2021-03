A Moncalieri comincia a prendere forma la nuova piazza Vittorio Emanuele

Sono iniziati in questi giorni i lavori per la tracciatura dei nuovi parcheggi riservati in piazza Vittorio Emanuele, nel centro storico di Moncalieri.

Sta prendendo forma, insomma, il restyling del cuore pulsante della città, pensato e votato già nel 2020 dalla precedente giunta del sindaco Paolo Montagna. Questo ha significato dire addio alle strisce blu: ormai sono rimasti solamente quattro parcheggi pubblici e l’amministrazione ha deciso di dotare quegli spazi di un semplice disco orario.

Il resto della piazza resta occupato dai dehor e dagli stalli di carico e scarico merci, mentre si sono registrati purtroppo episodi di vandalismo ai danni delle panchine e delle nuove fiorire appena sistemate.