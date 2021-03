Di nuovo chiusa la Sacra di San Michele: online la visita virtuale

Purtroppo dopo pochi giorni d'apertura la Sacra di San Michele, con il passaggio della Regione Piemonte in Zona Arancione, ha dovuto nuovamente chiudere al pubblico. Ritorna così l'impossibilità per i visitatori di salire al Pirchiriano per ammirare l'abbazia e le sue meravigliose architetture.

L'ingresso è permesso la sola domenica per partecipare alla Santa Messa delle 12. Nell'attesa di un’apertura stabile e duratura l'invito è di visitarla virtualmente attraverso il sito ufficiale www.sacradisanmichele.com. Una possibilità in più per esplorare, grazie a bellissime immagini, tutta la struttura, seguendo un percorso studiato per coinvolgere i visitatori con 18 punti d’interesse.

Uno stimolante e affascinante sentiero virtuale che connette la Sacra di San Michele al mondo intero. Per un attimo ci si può immedesimare in spettatori, viandanti e pellegrini di un tempo, immaginando di salire sulla Torre della Bell'Alda, affacciarsi sul precipizio verso la Valsusa e rivivere la leggenda. Alda, fanciulla paesana, arriva alla Sacra per pregare contro i mali della guerra. La ragazza ha purtroppo la sventura di essere sorpresa dai soldati nemici e tenta così di sfuggire al loro assalto, ma non avendo altra via di scampo si getta nel burrone invocando l’aiuto di San Michele e della Vergine. Si salva e rimane illesa in fondo al precipizio. Purtroppo questo favore celeste viene da lei male usato: per vanità e denaro s’immagina di poter fare un secondo salto e agli increduli suoi compaesani si offre di ripetere il volo, ma trova orribile morte dove prima aveva trovato l'inatteso scampo. Buona visita.