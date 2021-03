Da 'Le 2 Mele' a Borgomaro non solo marmellate, confetture e composte ma molto di più!

Autenticità, tradizione, genuinità e tecnologie all'avanguardia consentono all'azienda “Le 2 Mele” di Borgomaro di trasformare i prodotti del nostro territorio in deliziose conserve. L'azienda “Le 2 Mele” nata nel 2004 grazie allo spirito imprenditoriale di due giovani donne, Daniela & Elda, è diventata nel corso degli anni una realtà produttiva unica nel suo genere.

Le due imprenditrici condividendo passione, tradizione delle ricette tramandate nel tempo dalle loro famiglie e attenta ricerca delle materie prime, hanno creato una filiera produttiva di conserve alimentari completamente artigianale che va dalla produzione al magazzinaggio del prodotto finito, dalla vendita diretta e online al conto terzi. Quest'ultimo servizio consente ai clienti di creare addirittura nuovi prodotti con ricette da loro ideate o elaborate insieme allo staff dell'azienda e l'utilizzo delle materie prime da loro fornite. Questo tipo di lavorazioni sono sottoposte a dei minimi d’ordine da concordare, dato l’alto livello di personalizzazione.

La lavorazione conto terzi rappresenta una vera e propria identità aziendale, che contraddistingue "Le 2 Mele" da altri produttori. L'insieme dei passaggi di elaborazione del prodotto fino al consumatore finale sono severamente controllati attraverso strumenti e tecnologie speciali e rappresentano un concreto punto di forza per l'azienda. La continua innovazione, la tracciabilità e la trasparenza delle materie prime, la ricerca di un gusto intenso e sempre genuino e l’alta qualità dei prodotti, rappresentano per Daniela & Elda non solo un requisito minimo ma anche uno dei valori fondamentali del loro lavoro.

Venite a scoprire di persona la genuinità dei prodotti e il piacere di un sapore intenso e naturale da portare sulla vostra tavola.

Per ulteriori informazioni potrete recarvi personalmente in Strada Ville San Pietro, 5 a Borgomaro, chiamare al 0183 710380 o visitare il sito o la pagina Facebook.