Il Consiglio regionale per la Giornata della donna

In occasione della Giornata internazionale della donna, che si celebra in tutto il mondo l’8 marzo, il Consiglio regionale del Piemonte organizza alcuni appuntamenti, che mettono in luce storiche conquiste come il diritto di voto e nuovi strumenti giuridici di tutela, ma anche criticità ancora aperte e su cui riflettere per il pieno e fattivo riconoscimento della parità di genere.