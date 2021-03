Felici e veloci |

Felici & Veloci, la nuova ricetta di Fata Zucchina: 'quadro di arance e finocchi'

Spuntino agrodolce, stuzzicante e detox

Questa ricetta è FELICE & VELOCE perché… ► è uno spezzafame ipocalorico, ma molto energizzante ► è ricca di vitamina C per rinforzare il sistema immunitario ► è ricca di antocianine che fanno bene al cuore ► è ricca di fibre e grassi “buoni”, pur essendo leggera

Ingredienti (per 4 persone: 1 “quadro” a testa) 1 arancia rossa Tarocco

1 finocchio (piccolo)

Qualche chicco di melograno

4 fette di pane ai cereali con i semi (in cassetta)

4 olive nere (sgocciolate)

2 cucchiai di paté di olive Procedimento

FASE 1 Fate tostare le fette di pane in una padella antiaderente (1 min per lato)

FASE 2 Ricoprite ogni fetta di pane tostato di paté di olive

FASE 3 Adagiatevi sopra1 fetta di arancia (tagliata in precedenza nel senso della lunghezza)

FASE 4 Lavate il finocchio e grattugiatelo con l’aiuto di una grattugia a fori larghi

FASE 5 Componete ogni“quadro”modellando il finocchio grattugiato attorno alla fetta di arancia a mo’ di capigliatura, le olive (già tagliate a rondelle) come occhi e i chicchi di melograno per formare un bel sorriso

