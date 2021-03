Marta, la coppa del mondo di gigante è tua: "E' un giorno bellissimo, meraviglioso..."

Marta Bassino ce l'ha fatta: la coppa del mondo di gigante è sua.

Un vero e proprio trionfo per Marta, raggiunto con una gara d'anticipo sulla pista che l'aveva già incoronata campionessa junior nel 2014.

Bassino è la quarta italiana della storia ad aggiudicarsi la Coppa del mondo di gigante, dopo Deborah Compagnoni nel 1997, Denise Karbon nel 2008 e Federica Brignone lo scorso anno.

La gioia di un'emozionatissima Marta a fine gara (ufficio stampa FISI): "E' un giorno bellissimo, sono davvero emozionata. Quando mi è stata data l'ufficialità della vittoria sono esplosa. E' il coronamento di una stagione meravigliosa. La partenza positiva di Soelden ha dato il via a tutto. L'uscita di Courchevel mi è servita come insegnamento, le due vittorie di Kranjska sono state emozionanti come oggi. Una super stagione, se ci ripenso, sempre sul podio o quasi. Sono felice e orgogliosa di tutto il lavoro fatto e della continuità che ho avuto. Questa stagione mi ha fatto crescere tanto sotto tutti gli aspetti, ad iniziare dal mondo di affrontare e gestire le gare. Di anno in anno, di giorno in giorno, si cresce e si impara. Basta non abbattersi mai. Dedica? Dietro questa coppa c'è un grande lavoro di squadra, il pensiero va al team, al mio skiman, alla mia famiglia, al fan club, all'Esercito, agli sponsor..."

“Immensa Marta Bassino. Il mondo ha una nuova Regina delle Nevi. Ed è una straordinaria italiana nata sotto le vette alpine del Piemonte. Ora ti aspettiamo a casa Marta. Felici. Orgoglio italiano. Orgoglio piemontese”. Sono le parole del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dell’assessore allo Sport Fabrizio Ricca.