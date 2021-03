Sport |

Vittoria travolgente della Reale Mutua Basket Torino a Mantova

Ai gialloblù bastano due quarti per chiudere la contesa con Mantova

Continua il momento d'oro della Reale Mutua che a Mantova trova la settima vittoria nelle ultime otto partite. I gialloblù, dopo un quarto equilibrato, prendono il controllo del match, mettendo già la partita in discesa alla fine dei primi 20’. Alibegovic da il colpo di grazia con due triple consecutive alla fine del terzo quarto, con gli ultimi dieci che servono solo ad aggiustare le statistiche. CRONACA Avvio lento con le due squadre che si studiano e dopo 4’ il punteggio è di 5-4 con i canestri di Ghersetti e Weaver per Mantova e Clark e Cappelletti per i gialloblù. A metà della prima decina Mantova prova a scappare via con il tiro dalla lunga distanza di Ghersetti (11-7), ma Torino passa prontamente al contrattacco e con Diop e Toscano a 3’ dalla fine segna il +2 (11-13). Il vantaggio della Reale Mutua non dura molto però: Cortese dall’arco punisce i gialloblù per il nuovo +1 (16-15). Negli ultimi secondi Torino prova a tornare avanti, ma dalla lunetta Veideman fissa il punteggio del primo quarto sul 18-18. Nella seconda frazione Torino parte fortissimo e con Pinkins e Clark piazza un parziale di 11-0. Mantova prova ad arginare lo strapotere della Reale Mutua ricorrendo al minuto di pausa e all’uscita dalle panchine (minuto 14’) i padroni di casa segnano i primi due punti del secondo quarto (20-29). Torino, però, non accenna a fermarsi e ricomincia ad attaccare a testa bassa con Campani che segna il nuovo +14 (26-40). Sul finale del primo tempo Mantova prova a tornare a contatto, ma la difesa di Torino è attenta e le due squadre tornano negli spogliatoi sul 33-47. La ripresa inizia ancora una volta nel segno di Torino, che col duo Clark-Alibegovic porta il vantaggio sul +19 (33-52). Mantova prova una timida risposta con Weaver, ma la Reale è pronta a dilagare con Alibegovic, letale dall’arco, con il +25 (35-60) a 3.30’ dalla fine del terzo quarto. Dopo aver chiuso la terza frazione sul +31 (39-70). Nell’ultimo quarto la Reale Mutua deve solo gestire il vantaggio già ampiamente acquisito, con la partita che si conclude sul 52-85. Staff Mantova-Reale Mutua Basket Torino 52-85 (18-18, 15-29; 6-23, 13-15)

Mantova: Maspero, Cortese 11, Weaver 7, Ghersetti 12, Veideman 15, Bonacini 3, Ceron, Infante 2, Lo NE, Ferrara 2, Mirkovski NE, Ziviani NE. All. Di Carlo

Torino: Penna 5, Alibegovic 18, Diop 11, Bushati 6, Campani 6, Toscano 4, Pagani, Clark 12, Pinkins 10, Cappelletti 13. All. Cavina

SM

