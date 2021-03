Renato Zaccarelli in visita al negozio Biraghi di Torino

Renato Zaccarelli, vincitore dello scudetto con il Toro nel 1976, ex capitano e poi allenatore della squadra granata, ha fatto visita al negozio Biraghi di piazza San Carlo a Torino.

Accompagnato da Claudio Testa, Direttore Marketing e Strategie Commerciali di Biraghi, che ha illustrato il progetto di ristrutturazione del negozio curato in collaborazione con la Soprintendenza delle Belle Arti di Torino, Zaccarelli ha avuto la possibilità di visitare i locali dell'ex F.lli Paissa riaperto dall'azienda di Cavallermaggiore nel 2019. Con le sue 11 vetrine che si affacciano sul salotto cittadino e gli oltre 600 prodotti in vendita - tra i quali più di 130 etichette di vini piemontesi, 120 liquori del territorio e un assortimento di birre regionali che a breve supererà le 150 referenze - il negozio Biraghi di piazza San Carlo raccoglie in un unico luogo le eccellenze enogastronomiche di tutto il Piemonte, vicine per filosofia e vocazione all’azienda.

Tra la visione dello zootropio, il dispositivo ottico per visualizzare immagini e disegni in movimento posizionato nelle vetrine esterne, e la visita all’antica Farmacia Gambarova presente al piano inferiore del negozio, Renato Zaccarelli spiega che vive "a Torino da tanti anni. Negli ultimi tempi, quando mi trovavo in centro per fare una passeggiata, vedevo questo storico negozio chiuso. Anche se sono torinese di adozione perché le mie origini sono marchigiane, per me è sempre stato un pugno al cuore vedere le serrande abbassate e le vetrine vuote. Adesso, l’ex F.lli Paissa gode di una nuova vita e, da cittadino e cliente affezionato, sono molto contento del lavoro che la Biraghi sta portando avanti per la nostra Città e per il territorio piemontese".

"Per noi è stato un onore avere ospite nel nostro negozio di Torino un grande calciatore come Renato Zaccarelli – dichiara Claudio Testa, Direttore Marketing e Strategie Commerciali – Oltre ad aver ricoperto negli anni ruoli importanti, aver diretto squadre come il Toro e il Bologna e aver rappresentato la nazionale italiana di calcio ai Mondiali del 1978, Zaccarelli è tuttora un esempio di impegno e professionalità, valori che vanno al di là della sua carriera sportiva e che da sempre condividiamo anche in Biraghi".