Come scegliere la cameretta per il proprio figlio

La cameretta è la stanza della casa che richiede maggiore flessibilità in quanto nel tempo necessita di continui cambiamenti, per adattarsi alla crescita dei figli. Durante l’infanzia e fino all’adolescenza le esigenze dei bambini cambiano progressivamente con il passare del tempo. Se da piccini chiedono molto spazio libero da dedicare al gioco, una volta divenuti adolescenti richiedono privacy per avere uno spazio personale.

Se teniamo in considerazione questa prospettiva, possiamo organizzare ed arredare la stanza dei bambini in modo furbo, partendo da una configurazione di base che ci permetta di modificare l’assetto degli arredi senza troppo sforzo e senza una spesa eccessiva.

Quali sono le esigenze principali?

Per realizzare un progetto ottimale per la camera dei ragazzi non si può che partire proprio dalle loro esigenze. Se si tratta di bambini piccoli la cameretta sarà destinata principalmente al gioco e al riposo. Per questo motivo è importante scegliere arredi semplici da organizzare in modo funzionale, studiando delle soluzioni che permettano di riporre tutti i giochi e gli accessori in modo ordinato. L’obiettivo sarà quello di coniugare i bisogni dei bambini e dei genitori. Gli arredi andranno scelti con cura, prestando particolare attenzione al tema della sicurezza, per realizzare un luogo sicuro e tranquillo in cui possano liberare la loro vitalità. Completare l’arredo con accessori colorati rende l’ambiente allegro e vivace, stimolando la creatività dei bambini, nella scelta privilegiate oggetti che possano essere facilmente sostituiti man mano i bimbi crescono e cambiano gusto.

Come organizzare la zona studio

Quando i bambini raggiungono il momento di iniziare la scuola si deve destinare il giusto spazio allo studio. Per realizzarlo è sufficiente una scrivania che delinei questo spazio della stanza. Con i giusti complementi è possibile realizzare una zona studio molto confortevole e accattivante. Per non tralasciare dettagli importanti, selezionate una sedia ergonomica e regolabile in altezza, in modo che segua la crescita del bambino. Pochi accessori come una lampada colorata e qualche oggetto di cancelleria saranno sufficienti per organizzare lo spazio e il piano di lavoro. Con il tempo potrete arricchire questa combinazione con libreria e cassettiera in cui riporre tutto il materiale scolastico in modo ordinato e a portata di mano.

I mobili giusti

Una scelta ottimale è studiare attentamente e pianificare la scelta dei mobili, orientandosi verso soluzioni multifunzionali che possano adattarsi con facilità alle mutate esigenze dei ragazzi. Un arredo versatile ha il vantaggio di poter essere riorganizzato e modificato più volte, riducendo al minimo la spesa e gli interventi per rinnovare la cameretta.

Un aspetto importante è massimizzare la capacità contenitiva degli arredi, scegliendo soluzioni efficienti che permettano di riporre tutti gli abiti, gli accessori e i giochi e che siano poco ingombranti. Questi criteri guidano la scelta di composizioni studiate nei gettagli, come le camerette moretti compact per ragazzi . Le camerette rispettano la concezione di un arredo salva-spazio e funzionale. In questo modo la stanza rimane in ordine ed acquista un’atmosfera più accogliente e rilassante. Con il passare del tempo e l’evolversi dell’età i giochi lasceranno spazio a tablet e pc, all’attrezzatura sportiva ed ai libri, ogni oggetto troverà la giusta collocazione nella stanza, senza necessità di stravolgere gli arredi.

Quando i bambini si affacciano all’adolescenza di norma ricercano uno spazio privato, in cui possano esprimere meglio i loro gusti. Per rendere la stanza più moderna cercate arredi dalla linea essenziale, curate l’illuminazione della stanza e cercate di mantenere uno stile omogeneo, utilizzando colori anche decisi ma sobri. Per il resto lasciate che i vostri figli possano personalizzare la camera, magari allestendo degli spazi dove poter esporre i primi ricordi importanti.