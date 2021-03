Scuola, tra dad e tagli alle risorse: i sindacati chiedono un incontro con la Regione

Non solo la dad, ma pure i tagli alle risorse per il diritto allo studio. I sindacati della scuola sono sul piede di guerra e chiedono un incontro al governatore Alberto Cirio per fare il punto della situazione

"Apprendiamo dagli organi di stampa che si intenderebbe operare un taglio di cinque milioni delle risorse per il diritto allo studio relative ai voucher scuola quando invece occorrerebbero investimenti aggiuntivi e mirati, così come da noi richiesto in sede di conferenza per il diritto allo studio, che peraltro non è più stata convocata.

Si tratterebbe di un’ingiustizia perpetrata nei confronti delle famiglie e degli allievi".