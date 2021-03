Una nuova pista di atletica più sicura e moderna: il Matteotti-Pellico fa scattare la raccolta fondi

Una raccolta fondi per aiutare la scuola, proprio in un momento in cui - tra dad e incertezze - l'istituzione rappresenta una delle realtà più in difficoltà. L’Istituto Comprensivo Matteotti-Pellico di Torino, in particolare, ha lanciato una campagna di raccolta fondi per rendere la scuola più bella, sicura e funzionale.

Per raggiungere questo scopo, l'obiettivo è dotare l’area esterna, attualmente adibita a rettilineo di atletica leggera, di una pavimentazione sintetica in materiale antinfortunistico, in sostituzione dell’attuale pista asfaltata e usurata dal tempo, non più adatta a garantire lo svolgimento delle attività didattiche in piena sicurezza.

L’Istituto Comprensivo Matteotti-Pellico comprende numerosi allievi: dai piccoli della Borgarello e del Fioccardo, ai bambini delle elementari Balbis-Garrone, Fioccardo, Parato e Pellico fino ai ragazzi della media Matteotti, per un totale di 69 classi.

Ogni classe ha l'obiettivo di contribuire alla pavimentazione di 8 metri quadrati, ma c’è bisogno anche dell’aiuto della cittadinanza.

La raccolta fondi e le informazioni sono a questo link, l'iniziativa viene realizzata tramite la Rete del dono.