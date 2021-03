Sport |

La Reale Mutua Basket Torino fa vista ad Orzinuovi. Cavina: "L'aspetto emotivo sarà fondamentale"

Questa sera i gialloblù in campo contro i lombardi, fermi da un mese causa covid

Recupero della quinta giornata di andata per la Reale Mutua Basket Torino che, questa sera alle 20.30, scende in campo per la sfida contro Orzinuovi. Ironia della sorte, esattamente un mese fa, Torino era stata l’ultima squadra a disputare un match contro i lombardi (il ritorno del quinto turno) prima dello stop causa covid. Nella gara di febbraio Torino aveva dominato il gioco per tutti i 40’ limitando le offensive avversarie e chiudendo il match sul +25 (88-63). “Quella contro Orzinuovi è una partita particolare sotto diversi punti di vista: un po’ per il calendario e un po’ perché Orzinuovi ritorno in campo dopo la pausa per la nazionale e - purtroppo - per gli eventi del covid. - commenta Coach Cavina alla vigilia del match - Essendoci passati conosciamo il problema, sappiamo bene quali sono le difficoltà nel ripartire, ma sappiamo anche che l’aspetto emotivo sarà importante: certamente vorranno dare il 100% dopo le difficoltà che hanno avuto in questo periodo”. Nel primo incontro il protagonista indiscusso era stato Mirza Alibegovic: ancora in rodaggio dopo il rientro dal covid, il capitano gialloblù aveva trascinato Torino alla vittoria con una prestazione da 17 punti. Ai lombardi - sovrastati a rimbalzo e con percentuali al tiro non sufficienti ad impensierire la squadra di Cavina - a nulla era valsa le buone prestazioni di Spanghero (16) e Miles (14). “Orzinuovi è una squadra fuori dai canoni tecnico tattici abituali: gioca un ritmo altissimo, ha fatto vedere difesa a zona, ma anche cambi sul pick’n roll. Ha grande esperienza ed è capace di punire qualsiasi errore della difesa, data anche la grande abilità dal perimetro. Dobbiamo essere bravi ad imporre le nostre caratteristiche“ conclude Cavina. Palla a due alle 20.30 diretta su LNP Pass.

