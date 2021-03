Occupa abusivamente un alloggio Atc, ma era vittima di una truffa

Scoperto dalla polizia municipale mentre cercava di occupare abusivamente un appartamento Atc nella zona nord di Torino, si è giustificato spiegando che era stato un uomo ad aprirgli, raccontando di essere il proprietario dell’immobile e di volerglielo affittare.

È finito così, ieri pomeriggio, un tentativo di occupazione abusiva sventato dagli agenti del nucleo casa della Polizia Municipale di Torino, allertati da alcuni abitanti che avevano notato un via vai sospetto in prossimità dell’appartamento regolarmente assegnato ad un anziano ricoverato in ospedale.

Fermato dagli agenti l’occupante ha spiegato che ad aprirgli era stato un uomo, presentatosi come il proprietario di quell’appartamento. Sulla vicenda la Polizia Municipale sta svolgendo le verifiche del caso. Nel frattempo, Atc e Città di Torino affiggeranno un comunicato nei complessi edilizi della zona per invitare gli abitanti a stare in guardia da potenziali truffatori, ricordando che le assegnazioni di casa popolare possono essere comunicate unicamente dal Comune di Torino mentre è Atc a provvedere, una volta ottenuta l’assegnazione, alla stipula del contratto.

Si ricorda inoltre che tutti i funzionari pubblici sono sempre dotati di cartellino di riconoscimento e i pagamenti verso Atc avvengono sempre agli sportelli dell’Agenzia o saldando le bollette ricevute per posta e in nessun caso con il ritiro di contanti a domicilio. L’invito agli abitanti che si trovino in dubbio quando uno sconosciuto suona alla loro porta o vogliano segnalare situazioni sospette è di chiamare il numero verde Atc 800-301081, gratuito e attivo 24 ore su 24, oppure le forze dell’ordine.