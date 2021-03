Chieri, tutte le iniziative per la Giornata in memoria delle Vittime del Covid

Giovedì 18 marzo, il Comune di Chieri in occasione del Giorno in Memoria delle Vittime del Covid19, commemorerà le vittime chieresi proponendo gratuitamente, alle ore 18, in streaming sul sito istituzionale (www.comune.chieri.to.it) e sui profili Facebook istituzionali @comunechieri e @ChieriOn, il concerto “Per Continuare a Sperare”, organizzato dalla Città di Chieri, in collaborazione con il Circolo Cameristico Piemontese e con la Fondazione Chierese per il Tessile (con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino).



“Per Continuare a sperare” è una pagina di storia raccontata e messa in musica da quattro Artisti del Coro del Teatro Regio di Torino:

Cristiana Cordero soprano

Daniela Valdenassi mezzosoprano

Giancarlo Fabbri tenore

Davide Motta Fré basso

accompagnati al pianoforte dal Maestro Paolo Grosa.

"Quando si decise di istituire una Giornata dedicata alle vittime della pandemia, nessuno avrebbe pensato che a distanza di un anno ci saremmo ritrovati in piena emergenza sanitaria - commenta l’assessore alla Cultura Antonella Giordano - stiamo vivendo giorni drammatici per la nostra comunità, giorni in cui si continua a contare decessi e ricoveri, mentre il prezzo economico e sociale delle chiusure si fa sempre più insostenibile. Vogliamo, anzi, dobbiamo, Continuare a sperare. Per questo abbiamo voluto organizzare questo concerto, registrato alla Porta del Tessile grazie alla disponibilità della Fondazione chierese per il Tessile, e poi proposto in streaming il 18 marzo, per rendere omaggio alle vittime chieresi e per lanciare a tutti noi un messaggio di speranza. Dobbiamo resistere, dobbiamo continuare ad essere una comunità unita e solidale. Il concerto proporrà brani che attraversano i 160 anni della storia d’Italia, dal Risorgimento alle guerre mondiali, dalla dittatura fascista alla Resistenza, ma anche il pacifismo, il ‘68, gli anni di piombo, la caduta del Muro, Dylan e Lennon, De André e De Gregori. E, ovviamente, il Canto degli Italiani, l’Inno di Mameli, per unire, simbolicamente il 160° anniversario dell’Unità d’Italia con l’Italia di oggi, ferita ma desta".