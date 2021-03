La riqualificazione della Spina Reale prosegue, Appendino: “Investiti 200mila euro, lavori completati entro l’estate”

Passi avanti verso la riqualificazione della Spina Reale. Sono infatti a buon punto i lavori, costati circa 200.000 euro, per la risistemazione di un asse pedonale importantissimo per i cittadini della Circoscrizione 5.

A fare il punto sullo stato della riqualificazione, la sindaca Chiara Appendino, che ha effettuato un sopralluogo con l’assessore all’Ambiente del Comune di Torino, Alberto Unia: “Sono terminati i lavori di risistemazione di questa magnifica passeggiata. Con questi investimenti abbiamo risistemato lo spazio, poi ci saranno ulteriori interventi sugli arredi e risistemeremo anche l’ultimo pezzo della Spina”.

“Abbiamo fatto un intervento importante di riqualificazione, sistemando 3/4 della Spina. L’ultimo quarto verrà completato entro la fine di quest’estate: abbiamo messo a posto la muratura e rimesso a dimora delle piante” ha spiegato Unia. Novità anche per la vecchia fontana, proprio davanti alla sede della Circoscrizione 5 di via Stradella: “Stiamo per partire con la riqualificazione delle panchine e con i cittadini ci occuperemo della vecchia fontana: metteremo della terra e loro pianteranno essenze floreali”.

Soddisfatta la sindaca Chiara Appendino: “E’ un intervento che si aggiunge ad altri interventi fatti in quest’area e che permette di migliorare lo spazio pubblico. Porta quella che noi definiamo riqualificazione immateriale: torniamo a vivere uno spazio con maggiore tranquillità, con i cittadini che se ne prendono cura”.