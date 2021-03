Strisce gialle alla Gran Madre per i residenti: "Servono controlli nei weekend di movida"

Dividere equamente l parcheggi attorno alla Gran Madre tra strisce blu e gialle, agevolando gli abitanti automuniti nei weekend di movida. E' la proposta lanciata con una petizione da due residenti di Borgo Po, Chiara Cambiano e Chiara Bertolino, che prevede l'istituzione di una sosta ad hoc dalle 19.30 alle 8, esattamente come avviene a San Salvario.

Le vie contemplate sarebbero via Villa della Regina, il lato sinistro di via Giulia Molino Colombini, via Cosmo, via Martiri della Libertà, via Vantivelli e via Moncalvo.

La richiesta - con un totale di 60 firme raccolte - era stata inoltrata lo scorso novembre alla Circoscrizione 8, che ne ha discusso di recente in commissione: "Il problema della mobilità lì è molto simile a quanto avviene a San Salvario, anche se ora, con il coprifuoco, non si avverte - ha spiegato il vicepresidente Massimiliano Miano, favorevole alla sosta gialla, purché sia uniformata sull'intero territorio, non soltanto in alcuni punti -. Ma potrebbe essere un buon intervento in vista dell'estate, quando i locali riapriranno anche la sera, in previsione di un ritorno alla normalità".

"Sappiamo - ha continuato - che nel fine settimana, soprattutto, domina la malasosta e le auto sono solite invadere marciapiedi e carreggiate. Ma per risolvere il problema servono controlli notturni mirati da parte della polizia municipale. Se la zona gialla non viene sovrintesa, non può funzionare".

Su questo punto si attende ora una risposta dall'assessorato alla viabilità. "Capiamo se è fattibile - ha concluso Miano -, poi vedremo come spalmare in modo omogeneo la nuova sosta".