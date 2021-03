A Torino migliaia in piazza contro Dad: “La scuola è la prima a chiudere, state spegnendo una generazione” [VIDEO e FOTO]

Migliaia di bimbi, mamme, papà, nonni e insegnanti hanno letteralmente riempito piazza Castello a Torino per urlare a squarciagola un forte e convinto “no alla Dad”.

Dopo giorni di mobilitazione, la manifestazione organizzata ha richiamato in piazza tantissime persone che con cartelli colorati hanno provato a fare arrivare il loro messaggio alle istituzioni: “Siamo a un anno dalla prima chiusura e siamo nella stessa identica situazione dello scorso anno” è la denuncia di Carola Messina, di Priorità alla Scuola.

“Siamo stanchi, la scuola non è mai una priorità ed è la prima a chiudere. Vorremmo che fosse l’ultima. Bisogna tutelare la salute fisica e psichica dei nostri studenti e figli, oltre che il loro apprendimento: la dispersione scolastica è tantissima, si sta spegnendo una generazione” ha spiegato Messina.

Le richieste sono quelle di tornare in classe, ritenuto un luogo sicuro. La sensazione tra i presenti in piazza è che il Paese non voglia investire nelle giovani generazioni, negli adulti del domani. “Siamo contenti di vedere tante persone in piazza, proviamo a far cambiare rotta alle istituzioni. La fiducia non è tantissima, siamo stanchi ed arrabbiati ma continueremo a sperare che ci ascoltino”.

“Il prolungamento della DAD ha portato a ragazzi e ragazze demotivati che hanno perso stimoli e fiducia nel futuro. Anche per questo è importante il messaggio lanciato oggi dalla manifestazione in Piazza Castello: La Scuola è il futuro e deve tornare a essere una priorità” è invece il commento di Aldo Curatella, consigliere comunale di Azione.

Tante le famiglie che, dovendo lavorare, hanno poi sottolineato il problema di dover accudire i bambini in casa. “In un paese sano la scuola è un diritto, il lavoro è un diritto. Lo sancisce la Costituzione” ha concluso Carola Messina, dal palco. Una frase accolta da applausi scroscianti di migliaia di persone contro la Didattica a Distanza.