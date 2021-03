Venaria Reale, scuola in presenza per bambini con bisogni educativi speciali

Sentiti i Dirigenti scolastici dei due Istituti Comprensivi Venariesi e l'Assessore alle Politiche Educative Paola Marchese, si comunica che, in base alla normativa in vigore, a partire da lunedì 15 marzo i bambini diversamente abili e con BES, avranno la possibilità di frequentare le lezioni in presenza secondo le procedure ed i tempi concordati con il corpo docente, sia per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado.