I modellini di sarcofago del Museo Egizio: martedì conferenza online

Martedì alle ore 18 il Museo Egizio presenta la conferenza egittologica online "I modellini di sarcofago del Museo Egizio: usanze funerarie tra Medio e Nuovo Regno", tenuta dal curatore Paolo Marini. All’inizio Medio Regno (1980-1700 a.C.) si attestano i primi “ushabti”, spesso disposti all’interno di modellini di sarcofago, riproducenti nel dettaglio quelli realmente utilizzati per accogliere e proteggere le spoglie del defunto. L’utilizzo dei modellini di sarcofago, protrattosi almeno fino all’Epoca Tarda (722-332 a.C.), non si deve alla necessità di proteggere o conservare le statuette funerarie, ma è strettamente connesso al ginepraio di credenze funerarie che orbita intorno agli “ushabti”. Il Museo Egizio conserva un importante corpus, quasi completamente inedito, di modellini di sarcofago, attualmente in studio da parte del dipartimento “Collezione e Ricerca”. In questa conferenza saranno presentati i primi risultati del loro studio. Inoltre, saranno illustrati i rapporti tra questa singolare tipologia di oggetti e il restante corredo funerario. Paolo Marini è curatore presso il Museo Egizio dal 2017, dove, oltre a svolgere la generale attività curatoriale, coordina le mostre itineranti. Ha curato la mostra “House of Eternity”, esposta in Cina e in Brasile ed “Egypt of Glory”, attualmente in Finlandia ed Estonia. Di recente ha pubblicato un libro divulgativo: “Divinità dell’antico Egitto”. All’attività museale affianca quella archeologica svolta in Egitto. Dal 2010 è membro della Missione archeologica dell’Università di Pisa (MIDAN) a Dra abu el-Naga, Luxor, dal 2017 della Missione Archeologica Francese a Tebe-Ovest (MAFTO) al Ramesseo, Luxor, dal 2019 della Missione dell’Istituto Francese di Archeologia Orientale (IFAO) a Deir el-Medina, Luxor. La conferenza si terrà in italiano e verrà introdotta da Enrico Ferraris, curatore del Museo. L'evento verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Museo Egizio. Per maggiori informazioni: https://museoegizio.it/esplora/appuntamenti/i-modellini-di-sarcofago-delmuseo-egizio-usanze-funerarie-tra-medio-e-nuovo-regno-paolo-marini/