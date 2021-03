Come Funziona la Cessione del Quinto dello Stipendio

Molte volte avrai sentito parlare della cessione del quinto. Oggi in questo articolo tratteremo l'argomento in maniera esaustiva ed inoltre eviteremo le migliori offerte dei prestiti con cessione del quinto che potrai sfruttare nel mese di marzo 2021.



Cos'è la cessione del quinto e come funziona?



La cessione del quinto è una tipologia di prestito autorizzata in Italia che prevede il pagamento delle rate tramite delle trattenute a carico del proprio stipendio, fino ad un massimo di un quinto delle emolumento sulle entrate nette, che avrà fine quando il debito sarà estinto. Questa scelta viene fatta da molti, in quanto permette di non accedere a dei finanziamenti esterni.

Si tratta di un rimborso che viene addebitato sul proprio stipendio senza risultare un impegno formale come nel caso di un prestito tradizionale. La cessione del quinto è una risorsa che permette di agevolare le condizioni di un italiano medio che non riesce ad ottenere un finanziamento. Questa possibilità da qualche anno è disponibile anche per i dipendenti del settore privato e per i pensionati. Ovviamente il calcolo della rata del prestito o finanziamento non può avere un importo superiore al quinto dello stipendio ma tutto ciò viene calcolato attentamente dal datore di lavoro in sede di pagamento del salario.



Come si fa per stabilire la rata?



A differenza dei prestiti più comuni la cessione del quinto viene determinata in maniera precisa in seguito al calcolo della prima rata, in quanto non può essere superata in nessun caso la soglia di un quinto dello stipendio. Coloro che sottoscrivono questo prestito possono scegliere la durata del finanziamento in base alla somma di denaro richiesta, e sarà il datore di lavoro a versare le rate all'ente che ha autorizzato questa procedura.



Come fare per accedere alla cessione del quinto?



Per ricorrere a questa soluzione bisogna avere un reddito sicuro e quindi essere un lavoratore a tempo indeterminato oppure un pensionato. Questa possibilità è rivolta a dipendenti pubblici, privati e statali, o a pensionati che devono poter soddisfare dei criteri di ammissibilità soprattutto in caso di situazioni di inabilità o qualora essi non possano stipulare un prestito poiché superata una determinata fascia di età.

Per richiedere la cessione del quinto i tempi possono essere piuttosto lunghi, in quanto bisogna procurarsi una documentazione molto dettagliata che prevede i documenti d'identità e il codice fiscale, la busta paga o il cedolino della pensione, il certificato di stipendio in caso di lavoratore dipendente e la comunicazione della quota cedibile qualora si fosse pensionati.

Tra i documenti fondamentali rientra anche il benestare dell'azienda che si impegnerà nell'effettuare i pagamenti in maniera puntuale, e andrà firmata una delega da parte del richiedente che autorizza il datore di lavoro a prelevare dallo stipendio l'importo utile al pagamento della rata.



I migliori prestiti con cessione del quinto di marzo 2021



Sono attualmente in corso delle offerte che ti permetteranno di avere accesso a questa tipologia di prestito in maniera molto conveniente. Potrai rivolgerti a Findomestic con un netto erogato di €17.930; a BNL Finance con un netto di €17.570 o alla Banca Nuova Terra che ti offre un netto erogato di €17.583 Un'altra valida soluzione è offerta da Prestitalia con un netto di €17.160 e da Fingenpa che offre un netto di €17.440.

Findomestic si conferma la migliore in questo momento, poiché potrai soddisfare le tue necessità con una rata di €350 senza alcun tasso e senza spese, tranne il pagamento dell'istruttoria. Banca Nuova Terra invece è molto indicata per tutti coloro che hanno un'età compresa tra i 65 e i 75 anni, in quanto non richiede alcun tipo di in garanzia e offre l'assicurazione rischio vita sottoscritta dal finanziatore stesso.

BNL Finance garantisce il finanziamento fino a 83 anni, anche se obbliga il richiedente a stipulare un' assicurazione obbligatoria sia per tutelare l'azienda in caso di rischio sulla vita, che in caso di perdita del lavoro. Prestitalia richiede l'integrazione del TFR da parte del cliente e offre una rata molto conveniente con spese molto basse, mentre Figenpa prevede la stipula di un'assicurazione che copra l'eventuale pagamento di tasse da parte del cliente.

Ecco a te le migliori proposte per la cessione del quinto di cui potrai usufruire nel mese di marzo del 2021.