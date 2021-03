Occhiali da vista: è boom di ricerche online

Il successo del commercio elettronico non intende arrestarsi. Sono in aumento, infatti, le aziende che scelgono di gestire l’attività di vendita direttamente online, mediante portali e-commerce sicuri e funzionali.

Questo fenomeno sta coinvolgendo anche il settore eyewear, negli ultimi anni sempre più attivo sui canali digitali grazie al fatto il web rende la ricerca degli occhiali da vista sempre più semplice e veloce.

Naturalmente, essendo beni di prima necessità fondamentali per assicurarsi un’ottima qualità della vita, è necessario scegliere il modello più adatto alle proprie necessità con la massima attenzione, affidandosi esclusivamente a portali di riferimento del settore, come per esempio LamaOptical, che mette a disposizione un sito web intuitivo e di facile consultazione ( trova i tuoi occhiali da vista su Lamaoptical.it ).

Un'accurata scelta delle lenti

Quando si ha necessità di acquistare un paio di occhiali da vista online, l’attenzione va prestata innanzitutto alla ricerca delle lenti giuste.

I migliori portali specializzati, a tal proposito, permettono di inserire le gradazioni ma anche di caricare direttamente la prescrizione dello specialista, così da fornire un ulteriore supporto agli utenti eventualmente in difficoltà.

In ogni caso, le diottrie , denominate anche sfere, vengono indicate con un segno positivo in problematiche quali la presbiopia e l'ipermetropia. Nella prima è compromessa la visione da vicino, disturbo frequente dopo i 40 anni, nella seconda, invece, spesso l’occhio tende a stancarsi e ad arrossarsi quando sottoposto a diversi tipi di sforzi, come per esempio la lettura prolungata davanti a uno schermo.

Presentano segno meno le diottrie che indicano la presenza della miopia, ovvero il disturbo che non permette di mettere a fuoco tutto quello che rientra nel campo visivo in lontananza. L’astigmatismo, invece, è un disturbo che si manifesta di frequente ma non esclusivamente in età giovanile e necessita che nella prescrizione venga inserito anche il parametro dell'asse, indicato in gradi, il quale si riferisce al grado di curvatura del cristallino.

La scelta, dunque, sarà legata allo specifico disturbo, ricordando che esistono particolari tipologie di lenti che permettono di correggere più problematiche contemporaneamente, come nel caso della compresenza di miopia e presbiopia. Esempi in tal senso sono rappresentati dai modelli bifocali e da quelli progressivi.

Come individuare la montatura perfetta

La scelta della montatura dipende dalle preferenze personali, ma naturalmente deve anche adattarsi al viso di chi la indossa.

Al momento della selezione del modello, in ogni caso, sarà indispensabile anche indicare la corretta distanza intraoculare, per assicurarsi lenti in grado di assicurare una visione perfetta e senza generare fastidi. Anche il ponte dovrà risultare di dimensioni adeguate alle caratteristiche del viso – nello specifico del naso – per assicurare massima comodità.

È anche importante ricordare, inoltre, che maggiore sarà il cosiddetto calibro di una lente e più essa risulterà grande.

Per quello che riguarda i materiali, le montature per occhiali da vista si possono trovare in metallo ma anche in plastica, a seconda delle singole necessità.

Il metallo presenta caratteristiche di sobrietà e risulta la scelta ideale per modelli a giorno o dalle linee essenziali, magari per addolcire un viso più spigoloso o squadrato. I materiali plastici sono altrettanto validi e resistenti e possono presentare le colorazioni più svariate, così come numerose fantasie, comprese quelle animalier.

Anche la forma delle lenti potrà essere scelta in base alle preferenze personali, optando per tagli classici oppure più stravaganti a seconda del tipo di viso da valorizzare.

A prescindere dai gusti, in ogni caso, l’importante sarà assicurarsi soluzioni di alta qualità, in grado di correggere al meglio il disturbo o i disturbi visivi al meglio e di risultare al tempo stesso emblema di stile.