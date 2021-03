A Santena apre il memoriale dedicato a Cavour

Apre il Memoriale dedicato a Camillo Cavour. A 25 anni dalla chiusura dell’omonimo museo e dopo quasi 4 anni di ristrutturazione nel 160esimo Anniversario dell’Unità d’Italia il Castello di Santena è pronto per l’inaugurazione con opere, memorabilia, arredi e percorsi interattivi che raccontano la vita dello statista piemontese e la storia del Risorgimento italiano ed europeo.

L’apertura – in forma virtuale – è prevista per la mattinata del 17 marzo.

Alle ore 10, il programma prevede la deposizione di una corona di fiori nella cripta del Castello di Santena, in cui è tumulato Camillo Cavour: celebrazione che avverrà contemporaneamente in “tutti i luoghi cari all’Italia”. I rappresentanti delle istituzioni, presenti all’esterno del Castello, introdurranno brevemente l’apertura del Memoriale. Seguirà il taglio del nastro Tricolore, a simboleggiarne l’apertura. L’evento andrà in onda in live streaming sul canale YouTube della Fondazione Cavour: https://www.youtube.com/channel/UCpGFDkqVvSoac9dSW8yK0Eg