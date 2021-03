Zona rossa, a Torino riaprono parzialmente i nidi e le scuole dell'infanzia. Un'iniziativa di "inclusione" per i bambini con disabilità

Riaprono parzialmente le scuole a Torino. In piena zona rossa, è un piccolo gesto di speranza quello lanciato dal Comune in favore dei bambini con disabilità e con bisogni educativi speciali per un progetto di inclusione: a partire da domani, infatti, i bimbi potranno tornare all'asilo nido alla scuola dell'infanzia insieme ai loro compagni. Lo faranno a piccoli gruppi, nel pieno rispetto del Dpcm.

Garantendo l'osservanza delle norme di sicurezza, il personale educativo accoglierà piccoli gruppi di bambini dalle 7.30 alle 13.30: a tutti sarà distribuito il pasto, salvaguardando i pasti alternativi e le diete speciali. Le famiglie dei bambini che parteciperanno ai piccoli gruppi inclusivi pagheranno solo per i giorni frequentati e nel caso dei bambini dei Nidi la tariffazione sarà quella del tempo breve, anche se iscritti al tempo lungo.

"I Servizi Educativi della Città di Torino - si legge in una nota diffusa ai genitori dalle stesse scuole interessate - in questi giorni si stanno attivando affinché i legami costruiti durante questi mesi possano continuare a svilupparsi in forme diverse, ma non per queste meno significative. L’intento è quello di proseguire un dialogo educativo allo scopo di valorizzare e sostenere le relazioni nonostante la distanza".

Lo spiraglio si è aperto grazie all'articolo 43 del Dpcm firmato lo scorso 2 marzo, che consente "la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe secondo il progetto dei Lead, i Legami Educativi a Distanza (che già sono stati sperimentati durante il lungo lockdown dello scorso anno scolastico).

Partono quindi da domani, giovedì 18 marzo, piccoli gruppi inclusivi, sulla base dell’adesione delle famiglie con bambini con disabilità e dei loro compagni, seguendo il principio della rotazione per garantire a tutti in egual misura l’accesso a questa opportunità. Per coloro che sceglieranno di non partecipare ai gruppi inclusivi vi sarà l’esenzione dal pagamento per i giorni dal 15 al 31 marzo.