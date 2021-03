L'E-Commerce di prossimità si diffonde nelle nostre città

L’anno appena passato ha - per ovvi motivi - certamente rimescolato molte carte in tavola per le attività economiche, specialmente nel modo di gestire il rapporto con la loro clientela. Soggette a strette limitazioni e misure precauzionali, tuttavia molte si sono attrezzate per supplire attraverso il web alla domanda dei propri clienti.

I dati Istat (Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria Covid-19, 14 dicembre 2020) lo confermano. Il numero di aziende italiane in possesso di un canale E-Commerce è aumentato dell’8,2% dal primo lockdown, toccando quota 17,4% l’autunno scorso. Il commercio elettronico ha visto un boom con un +34,6% del 2020 sul 2019 (Istat, Commercio al dettaglio, 5 febbraio 2021).

Se una gran parte di questa crescita è probabilmente dettata dai grandi marketplace e dalle catene del retail, tuttavia una sua fetta non trascurabile è legata ai piccoli-medi attori a livello locale, che per rimanere in contatto con la propria utenza sul territorio o nel quartiere si sono dotati di strumenti digitali adatti: marketplace, soluzioni software (i vari Shopify, Prestashop, Woocommerce, i servizi di Delivery), ma anche di vere e proprie piattaforme E-Commerce proprietarie.

Modello Bricks & Clicks si chiama nei paesi angolsassoni: un modello di vendita al dettaglio ibrido, per cui un negozio è presente sia fisicamente (Bricks, letteralmente “mattoni”) che digitalmente (Clicks). Più noto alle nostre latitudini come E-Commerce di prossimità.

I vantaggi sono notevoli per entrambe le parti. Il cliente ordina via web un prodotto è può decidere se ritirarlo di persona all’orario lui più congeniale, così da non mancare - come puntualmente accade - il corriere e da sostenere l’economia di quartiere. L’attività invece riesce a rimanere in contatto con la sua utenza ed evita, con l’opzione di recapito a casa e ritiro in negozio, il formarsi di assembramenti di persone in spazi chiusi.

Una formula che sta attecchendo anche a Torino. Se non sorprende scoprire che questa possibilità esiste(va) già per i punti vendita cittadini dei grossi retailer, ci sono già molte attività locali che si sono dotate di soluzioni di questo tipo: il franchise torinese Negozio Leggero, negozi di utensili come Ferramenta Respighi, boutiques come CreativityOggetti.

Si tratta di un modello ibrido - negozio fisico, sito, applicazioni, e-mail - che con tutta probabilità è destinato a restare anche in tempi normali, cambiando il modo in cui facciamo gli acquisti di tutti i giorni.