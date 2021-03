UniTo, riconoscimenti internazionali per Agraria e Filosofia: sono tra le migliori al mondo

La prestigiosa agenzia Quacquarelli Symonds ha pubblicato i QS Subject Ranking per il 2021, ossia le nuove classifiche specifiche per ogni disciplina delle migliori università del mondo. Sono state valutate 1453 università in 51 ambiti disciplinari.

L’Università di Torino è presente in tutte le 5 broad subject areas, le macro aree che comprendono gli ambiti disciplinari specifici (Scienze umanistiche, Tecnologia e ingegneria, Scienze della vita e medicina, Scienze della natura e Scienze sociali ed economiche).

Ottime le posizioni raggiunte dall’Ateneo nelle discipline Philosophy e Agriculture. UniTo entra per la prima volta nella classifica della disciplina Philosophy e si colloca tra le prime 150 università al mondo (nella fascia 101-150), seconda in Italia a pari merito con Roma Sapienza e la Cattolica di Milano. Nella discilpina Agriculture l’Università di Torino migliora il suo piazzamento rispetto al 2020 e passa dalla fascia 151-200 alla fascia 101-150, tra le top 150 a livello globale.

Il miglior posizionamento per macroarea si conferma quello in Life Sciences and Medicine, dove UniTo si classifica al 171° posto, migliorando di 9 posizioni rispetto al 2020.

Complessivamente l’Università di Torino si è ben posizionata in 18 subject ranking e presenta 5 discipline nelle top 200: 101-150° posto per Agraria e Filosofia e 151-200° posto per Lingue moderne, Farmacia e Medicina. UniTo si colloca inoltre nella fascia 201-250° per Fisica, Diritto e Sociologia; al 251-300° posto per Biologia, Economia, Letteratura inglese e Psicologia (dove compare per la prima volta); al 301-350° per Chimica e Matematica; 351-400° per Informatica e Scienze dei Materiali; nella fascia 451-500° entra in classifica per la prima volta Scienze dell’Ambiente e nella fascia 501-550° si colloca Amministrazione Aziendale.

La metodologia utilizzata per stilare la classifica QS Subject Ranking combina dati bibliometrici relativi all’attività di ricerca, ovvero citazioni per pubblicazione su riviste scientifiche e H-index (un indice internazionale che misura impatto e produttività dei ricercatori) e i risultati di questionari reputazionali somministrati al personale accademico e datori di lavoro. Questi fattori assumono pesi differenti a seconda delle diverse discipline.