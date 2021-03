Riprende la marcia di Torino: la Reale Mutua a valanga su Milano

La Reale Mutua Basket Torino torna subito alla vittoria e lo fa in grande stile, travolgendo Urania Milano al Pala Gianni Asti per 85-65. Gli ospiti reggono il ritmo della squadra di coach Cavina per soli 10’, per poi soccombere agli attacchi di Diop, Alibegovic e di un Campani in stato di grazia.

CRONACA

Ritmo alto in avvio di partita: apre Nick Raivio, seguono Diop, Piunti e Penna e dopo 120” il risultato è di 5-6. Torino prova il primo strappo della partita, con la bomba di Alibegovic (10-6) che costringe subito coach Villa in time out. All’uscita dalle panchine Torino prova a mantenere il vantaggio, ma l’imprecisione di Alibegovic dalla lunga distanza apre la strade al pareggio (12-12) con le prime segnature di Bossi e Franco a metà dei primi 10’. Il pareggio da coraggio agli ospiti che, sempre con Bossi, segnano anche il nuovo vantaggio, ma Torino non ci sta: l’uragano Diop (12 punti e 4 rimbalzi solo nei primi 10’) si abbatte sull’Urania portando i gialloblù sul +5, che chiude la prima frazione (24-19).

Nel secondo quarto Torino prova subito il break con il 6-0 di Toscano e Cappelletti che vale il +12 (30-19). Nuovo time out per Milano e all’uscita dalle panchine Piunti interrompe il digiuno oronero con un long-two che abbatte la doppia cifra (30-21). E' ancora la Reale Mutua, però, a controllare il gioco e i 6 punti in fila di Campani, permettono a Torino di ritrovare il +11 (35-25) quando mancano meno di 5’ alla fine del primo tempo. Milano prova ad arginare i danni con Langston e Raivio, ma Campani è ancora incontenibile e a 60” dalla fine la Reale vola a +15 (44-29), con il primo tempo che si conclude poi 46-31.

Nella ripresa è ancora Torino a dettare i tempi, Milano non riesce a reagire allo strapotere dei gialloblù e dopo 22’ scivola sul -20 (53-33). I lombardi affidano i tentativi di rimonta a Bossi e Langston, ma la difesa di Torino è attenta e l’attacco preciso e a 5’ dalla fine del terzo quarto il risultato è di 61-40. Dopo aver concluso il terzo quarto sul +26, Torino controlla gli attacchi degli avversari che, nonostante gli sforzi, non riescono a invertire la rotta di un match già ampiamente deciso. Negli ultimi secondi c’è anche spazio per i primi due punti dal campo in Serie A del giovane Origlia. Finale 85-65.