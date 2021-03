Comitato Paralimpico Piemonte: Silvia Bruno confermata presidente per il terzo mandato

“Come prevede lo statuto, questo sarà il mio ultimo mandato come presidente - commenta Silvia Bruno -. In questi anni abbiamo svolto tantissime attività al fine di diffondere lo sport per persone con disabilità nel territorio piemontese, collaborando con federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni e, appunto, gli istituti scolastici, ambiti in cui vogliamo essere presenti anche con attività formative per docenti e tecnici. Fondamentale è inoltre la collaborazione con il Coni e la Regione Piemonte, con cui abbiamo lavorato per i bandi a sostegno del mondo sportivo. Fra le priorità ci sarà il potenziamento del legame con il territorio, attraverso l'attivazione di nuove sinergie, ad esempio con le fondazioni bancarie per sostenere associazioni e atleti. Occorre dare maggiore impulso nel nostro territorio, soprattutto nelle aree dove il movimento paralimpico è meno presente. Continueranno, infine, anche le attività portate avanti con le scuole, le unità spinali piemontesi per l'inserimento dello sport negli interventi riabilitativi e con l’INAIL per l'avviamento alle discipline paralimpiche degli infortunati sul lavoro, grazie agli sportelli di orientamento attivi a Torino, Cuneo, Biella, Asti e Novara”.