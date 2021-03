Continua il tour de force della Reale Mutua: al Pala Gianni Asti arriva Capo D'Orlando

Non c’è tempo di fermarsi a pensare alla bella vittoria contro Milano: è già tempo di tornare in campo per la Reale Mutua Basket Torino, impegnata nell’inedito lunch match di domani contro Capo D’Orlando. Continua il tour de force dei gialloblù che, dopo lo stop per covid di gennaio, sono scesi in campo praticamente ogni tre giorni. I risultati hanno premiato la squadra di coach Cavina che a cinque giornate dalla fine del girone di andata è già matematicamente sicura di partecipare alla post season e giocarsi la possibilità di promozione in A1.

Particolarità del campionato in “epoca covid”: Torino è già sicura dei playoff, ma deve attendere i risultati delle sfide contro Capo D’Orlando e Bergamo (31/03), per capire se parteciperà alla Coppa Italia.

La situazione di Capo D’Orlando è diametralmente opposta a quella della Reale Mutua: i Siciliani sono in lotta per evitare la retrocessione e al momento occupano la penultima piazza, in coabitazione con Biella. Punto di forza della squadra bianco azzurra è sicuramente il tandem a stelle e strisce formato da Jordan Floyd e Xavier Johnson: lo sforzo combinato dei due vale quasi 50 punti a partita di media, praticamente il 60% del fatturato offensivo della squadra di coach Sodini.

Palla a due alle 12.30, diretta streaming su LNP Pass.