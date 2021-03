Scuole, cinema, mostre e convegni: a Torino per un anno tutti celebrano Dante

Quindici convegni, due lezioni, una rassegna cinematografica, cinque lecturae dantesche, tre mostre, tre iniziative destinate alle scuole e un gioco. E' questo il fittissimo calendario di eventi presentato oggi dall'Università degli Studi di Torino per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante. Un programma che vede coinvolti docenti, ricercatori e studenti di dodici dipartimenti - umanistici e scientifici -, con un approccio multidisciplinare all'eredità del Sommo Poeta. Dal cinema alle arti figurative, dal diritto alla medicina, sarà l'approccio trasversale la caratteristica dominante degli appuntamenti in omaggio al padre della lingua italiana, fino alla fine del 2021.

"Non si tratta di un evento limitato ai cultori più stretti - commenta il rettore Stefano Geuna - ma la commistione di letteratura e scienza fa capire quanto Dante sia ancora oggi un personaggio estremamente trasversale. Dopo 700 anni è ancora in grado di parlarci, non invecchia mai. Il suo messaggio è non solo attuale, ma addirittura proiettato nel furto. Specie in un momento così difficile, dove spesso ci facciamo prendere dagli interrogativi, occasioni come questa ci consentono di avere la giusta dose di ottimismo per guardare al domani".

Si parte su UniToMedia il 25 marzo, data del Dantedì istituito dal Consiglio dei Ministri, con uno speciale approfondimento su uno dei canti più amati della Divina Commedia, il V dell’Inferno. Al mattino il Processo a Paolo e Francesca, nel pomeriggio sedici studenti stranieri si cimenteranno nella lettura dei versi tradotti nella loro lingua nativa.

Si prosegue il 30 e 31 marzo con il convegno internazionale Dante per la didattica universitaria, alla presenza di filologi, storici dell'arte, linguisti e filosofi.

Dal 21 al 25 settembre sarà ospitato all’Auditorium Vivaldi di Torino il convegno Dante nella poesia del Novecento e dei primi anni del nuovo millennio, che indagherà i riusi poetici a noi coevi della Commedia.

Il 21 e 22 ottobre largo a Musica e Letteratura al tempo di Dante, dove i rapporti fra musica e letteratura saranno indagati focalizzando l’attenzione sui generi principali della mono e polifonia medievale sacra e profana: fra gli altri, sequentia, organum, conductus, mottetto, ballata, ballade, rondeau, virelai. Un’attenzione particolare sarà dedicata a un codice conservato nella Biblioteca Reale di Torino, contenente tre conducti e trentuno mottetti, alcuni dei quali non attestati altrove.

Il 28 novembre, dalle 9 alle 24, nel cortile del Rettorato e negli spazi della Galleria San Federico, sarà messa in scena la lettura integrale e continuata della Commedia, una vera e propria maratona ininterrotta con 100 lettori, tra cui la sindaca Chiara Appendino.

"Ecco cosa significa celebrare Dante - spiega Donato Pirovano, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino e coordinatore di Dante SettecenTo UniTo -. Siamo in un momento di grave crisi globale, Dante può essere la scoperta di una rinascita, di una risurrezione, può aiutarci a non perdere la speranza in un mondo diverso migliore. Ci sono stati negli ultimi tempi anche certi fervori iconoclastici contro i classici, eppure Dante ancora sopravvive". E richiama la profezia del veltro - su cui la critica ancora si arrovella - enunciata nel Canto I dell'Inferno: "Dante ci dice che salverà questa Italia per cui sono morti quattro personaggi, Camilla, Turno, Eurialo e Nico. Due sono indigeni, nati nella penisola, due stranieri, vengono da un paese lontano, ma Dante li mescola in modo mirabile. Questa è anche l’Italia di oggi. La definisce umile, non come la intendiamo, ma nel senso di autentica, come lo sono i valori che possono illuminare il mondo di oggi e di domani".

Ma Dante, come una vera star internazionale, sarà anche "inquadrato" con l'ausilio della settima arte: dal 2 al 4 dicembre si terrà nell’Aula Magna della Cavallerizza Reale Schermi Oscuri. L’inferno di Dante nel cinema e nei media audiovisivi, un congresso pensato per esplorare i modi e il senso della rappresentazione dell’inferno dantesco nell’ambito del cinema, della televisione, della radio, dei videogame e del web, dalle origini del cinema alle produzioni più recenti.

Negli stessi giorni, in collaborazione con il Cinema Massimo, la Bibliomediateca RAI e l’Accademia delle Scienze, si terrà la rassegna Luce nuova. Dante al Cinema, una retrospettiva cinematografica e televisiva incentrata sulla presenza di Dante e della sua opera nei media audiovisivi.

Tra i segni più tangibili dell'eredità dantesca - rielaborata qui in forma artistica -, le celebrazioni del settecentenario regaleranno alla comunità anche due opere preziose. La nuova edizione della Commedia per Hapax Editore, con le illustrazioni di Agostino Arrivabene, a cura di Federica Giallombardo, e l'esposizione in anteprima assoluta di Rubedo, mastodontica illustrazione su rotolo di carta di 97 metri per 4 del capolavoro dantesco realizzata interamente a mano dal torinese Enrico Mazzone. Un lavoro di cinque anni che si è concluso a gennaio a Ravenna, dove riposano le ceneri del Sommo Poeta.

"Continuiamo a esistere nonostante le difficoltà finanziarie - aggiunge Giovanni Saccani, presidente del Comitato Dante SettecenTo -, a giugno contiamo di inaugurare la più importante mostra filatelica su Dante mai realizzata. Ma senza gli interventi delle istituzionali o dei privati per i progetti più importanti temo che non si riuscirà a portarli a compimento". Si tratta della mostra di artisti contemporanei Le stelle di Dante, curata da Roberto Mastroianni (con un preventivo di 200 mila euro), della pubblicazione di Hapax Editore e del maestoso spettacolo di circo-teatro Ame di Les Farfadais (700 mila euro), da allestire in una delle principali piazze torinesi.

"Ciò non toglie - conclude Saccani - che tutto ciò che ci approcciamo a realizzare rappresenti comunque un grandissimo successo, perché in nessuna città italiana, quest'anno è presente un programma così nutrito per il settecentenario".