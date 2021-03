Imbrattato uno dei cartelli della campagna “Io rispetto il ciclista” sulla collina torinese

Un cartello stradale della campagna “Io rispetto il ciclista”, inaugurata sulle strade collinari di Torino lo scorso settembre dalla 'ultracycler' di Ivrea Paola Gianotti (detentrice di tre Guinness World Records, uno dei quali come donna più veloce a compiere il giro del mondo in bicicletta), è stato imbrattato.

Tra strada Val Salice e strada Comunale di San Vito Revigliasco

Il fatto è avvenuto all'angolo tra strada Val Salice e strada Comunale di San Vito Revigliasco: la segnaletica in questione ha l'obiettivo di sensibilizzare gli automobilisti al mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro e mezzo dai ciclisti presenti su strada; le scritte, al momento, risultano quasi illeggibili.

La rabbia dell'associazione Bike Pride

Duro, a riguardo, il commento di Bike Pride: “È con grande amarezza e sconcerto – denunciano dall'associazione - che veniamo a conoscenza di questo gesto di inciviltà. L’imbrattamento del cartello, oltre a danneggiare una cosa pubblica della Città di Torino acquistata da tutti i cittadini, rappresenta anche un attacco al diritto alla sicurezza stradale di chi pedala per sport, per piacere, per riscoprire la bellezza della collina o per stare in salute facendo attività fisica all'aria aperta”.