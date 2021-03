La Cassa, gara di solidarietà per ricostruire il tetto distrutto dall'incendio: raccolti oltre 2 mila euro

Non si è fatta attendere la risposta dei cittadini di La Cassa, dopo che domenica 21 marzo un incendio è divampato sul tetto di una casa a due piani.

Subito è partita una raccolta fondi per aiutare la famiglia che risiede nell’abitazione e, in soli due giorni, sono già stati raccolti oltre 2 mila euro.

La campagna è raggiungibile sul sito di GoFundMe dove gli organizzatori Davide Cartello e Andrea Cavaliere hanno lasciato una piccola lettera immaginando di far parlare il piccolo Leonardo, il bimbo di un mese che abita nella casa che ora è stata fortemente danneggiata. Allo stato attuale non si conoscono le stime per le riparazioni.

Intanto la famiglia non sa se potrà riuscire a recuperare gli effetti personali. “Diamo una mano alla famiglia per cercare di farli tornare ad una normalità” è l’appello che in questi giorni è stato condiviso oltre 400 volte sui social.

La campagna è raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/gfm/aiuta-leonardo-a-ricostruire-il-tetto-di-casa