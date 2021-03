Collegno da podio con le twirler dell'Ever Green

Niente pubblico e grandi limitazioni dettate dai protocolli sanitari, ma il tifo per la squadra collegnese si è fatto a gran voce. La squadra dell'Ever Green Twirling Club Collegno ha dato letteralmente il via alle danze con la prima prova del campionato interregionale Piemonte Liguria di serie B e C.

Questa volta in DAD erano i genitori delle atlete, che hanno assistito alla competizione in diretta streaming, mentre le atlete sono scese in campo per la prima volta nel 2021 per mettersi nuovamente alla prova.

Una prova superata alla grande, grazie all'impegno non solo delle twirler, ma anche dei tecnici che hanno assistito le atlete collegnesi anche in questo periodo impegnativo. Un periodo superato con successo, grazie alle medaglie che la squadra ha portato a casa, decretando così un inizio di successo della stagione.

A rompere il ghiaccio sul campo è stata Marzia Costa, che nella categoria Free Style Senior B ha conquistato un argento. Un risultato replicato dalla compagna di squadra Elisabetta Gramaglia che è salita sul podio guadagnandosi un argento nel Free Style Junior B, categoria in cui ha gareggiato anche Sara Arcuri, che ha ottenuto il dodicesimo posto.

Un esordio promettente per l'Ever Green Twirling Club Collegno, che terminata questa prova si sta già preparando per la prossima competizione.