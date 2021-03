Taglia la rotonda e finisce contro un palo: guidatore ubriaco aggredisce i carabinieri che lo soccorrono

Era ubriaco e ha perso il controllo di fronte ai carabinieri che stavano controllando le sue condizioni. E' stato così arrestato per violenza aggravata e resistenza a pubblico ufficiale un uomo di 27 anni, residente a San Giusto Canavese, già noto alle forze dell'ordine.

Si trovava a Strambino quando, al volante della sua vettura, ha affrontato una rotonda a velocità decisamente non adatta, peraltro finendo la sua corsa contro un cartello della segnaletica stradale.

Sul posto sono arrivati i carabinieri per prestare soccorso, ma l'uomo li ha aggrediti. Per lui, in manette, anche le accuse di lesioni personali e ubriachezza molesta. Inoltre è stato multato per aver violato le regole della zona rossa e del coprifuoco.

Processato per direttissima, è stato condannato all'ordine di comparizione dai carabinieri.