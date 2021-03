Pasqua in sicurezza: noleggiare un’auto o un minibus

Mai come quest’anno le vacanze ci sono mancate. All'inizio di aprile arriva il ponte di Pasqua ma è purtroppo prevedibile che rimangano in vigore alcune limitazioni negli spostamenti.

Soprattutto, sarà necessario scegliere un mezzo di trasporto che garantisca la tranquillità necessaria per vivere in serenità le giornate di festa. In tanti stanno decidendo di noleggiare automobili e minibus per evitare di prendere il treno o l’aereo. In questo modo non c'è nessun pericolo di affollamento, né in stazione o all’aeroporto, né tantomeno a bordo, perché la macchina o il furgoncino sono riservati ai membri della famiglia: l'ideale per spostarsi nel periodo pasquale insieme alle persone care.

Le aziende di autonoleggio come Gimax, con sede a Torino, nei mesi scorsi si sono dotate delle tecnologie necessarie per la sanificazione dei mezzi: oltre alla comodità, è oggi fondamentale garantire la tranquillità e la sicurezza a chi sceglie di noleggiare un veicolo.

Un’opportunità intelligente ed economica, perché chi noleggia un’auto non deve preoccuparsi di spese, manutenzione e di tutte le altre problematiche che comportano la proprietà e l'acquisto di un veicolo: i mezzi di trasporto privati non sono certo convenienti se l’uso è sporadico.

Il noleggio auto non è solo per le aziende: noleggio di un giorno o a breve termine sono adatti anche ai privati. Un'azienda come Gimax offre soluzioni per tutte le esigenze e bisogni, con tutti i vantaggi del noleggio auto tradizionale.

Nella flotta si trovano proposte ecologiche, low cost e per necessità speciali di mobilità. È disponibile un'ampia gamma di pulmini, tra cui i pulmini con nove posti, ciascuno rigorosamente attrezzato con tutto quello che serve per rendere il viaggio piacevole e in totale comfort.

Ogni mezzo è controllato e mantenuto in perfetta efficienza dal personale che opera nelle officine adiacenti agli uffici commerciali: le pratiche sono veloci perché si svolgono nello stesso luogo, il che significa praticità, certezza dei costi, mezzi sempre pronti e tariffe competitive.