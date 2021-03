Piemonte protagonista nazionale del settore Automotive: i dati della Camera di Commercio

Il Piemonte continua ad essere un protagonista assoluto a livello nazionale per quel che riguarda il settore Automotive.

È questo ciò che emerge in modo piuttosto nitido dallo studio denominato Osservatorio componentistica auto motive italiana pubblicato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, consultabile integralmente a questo link .

Le statistiche riguardanti l’Automotive nel Piemonte

In riferimento all’anno 2019, il Piemonte è risultata essere la prima regione italiana per quel che riguarda la filiera Automotive, corrispondendo al 33,5% del totale nazionale; nello specifico, in Italia si contano 2.198 imprese rientranti in tale ambito, di cui 736 sono piemontesi.

Il dato in questione, ovviamente, ha dei risvolti importanti sul piano occupazionale: in Italia gli addetti impiegati nel mondo Automotive sono risultati essere, nel 2019, 164.035, di cui ben 60.311 in Piemonte.

A completare il “podio” di questa speciale classifica vi sono la Lombardia, corrispondente al 27,4% del totale delle imprese presenti in Italia e l’Emilia Romagna, con il 10,2%.

I diversi ambiti dell’Automotive

Lo studio Osservatorio componentistica auto motive italiana effettua inoltre un interessante “focus” sui diversi ambiti del settore Automotive, specificandoli nel dettaglio, scopriamo dunque quali sono.

Anzitutto si segnala il settore Engineering & Design, ovvero quello corrispondente fondamentalmente allo sviluppo progettuale del prodotto, sia a livello ingegneristico che estetico, un aspetto che ha sicuramente una grande importanza e che oggi più che mai è fondamentale per le imprese che vogliono essere competitive.

Ulteriore categoria è quella di Sistemisti e Modulisti, mentre la categoria Specialisti è distinta in ulteriori sottocategorie, ovvero Aftermarket, Motorsport, Telematica e Mobilità elettrica.

Vi è poi la categoria dei subfornitori, la quale è distinta in lavorazioni e subfornitori in senso stretto, ovvero quelli che forniscono alle imprese del settore dei beni materiali fondamentali per il processo produttivo come possono ad esempio essere gli impianti di aspirazione di imprese specializzate come delfinvacuums.com , indispensabili nell’industria metalmeccanica.

Grande crescita per il settore Engineering & Design

In quest’interessante ricerca, l’ambito che ha registrato un trend più positivo nel 2019 è risultato essere Engineering & Design, il quale ha fatto registrare un netto +8,9%, segno evidente del fatto che le aziende piemontesi reputano questi sviluppi di prodotto sempre più importanti.

Ad accentuare ulteriormente questo dato vi è il fatto che, a livello nazionale, il settore Engineering & Design ha registrato un dato comunque positivo, ma ben inferiore rispetto a quello del Piemonte: nell’intera Italia, infatti, il trend di questo “volto” della filiera Automotive è stato del +4,9% su base annua.

I dati dell'indagine condotta su un campione di aziende

Lo studio in questione ha incluso anche un’indagine campionaria eseguita su 458 imprese, da cui sono emersi dei dati molto interessanti.

Anzitutto, il 54% delle medesime ha dimostrato di avere una conduzione familiare o comunque un management di cui è proprietaria la famiglia medesima, solo il 21%, invece, si affida ad un management esterno.

Il 34% di queste aziende appartiene a un Gruppo industriale, cifra superiore rispetto al 2018, quando questa percentuale era del 31%, mente il 67% è operativo anche nell’Aftermarket, dato analogo a quello registrato nel 2018.

Infine, un dato molto interessante è quello relativo all’età operativa di queste aziende: ben il 94% sono imprese ben consolidate, essendo attive nel settore da più di 5 anni.