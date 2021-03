Moncalieri, finti tecnici della luce truffano una coppia di anziani

Un film (purtroppo) già visto. le truffe ai danni di anziani da parte di falsi carabinieri o persone che si spacciano per addetti alla sanità erano state una costante, specie durante il primo lockdown, ma purtroppo episodi ne capitano ancora.

L'ultimo è successo in piazza Failla a Moncalieri, dove una coppia di pensionati si è fatta incautamente convincere ad aprire la porta a due sedicenti addetti della luce e dell'acqua pubblica. La scusa inventata non era neppure nuova, ma è bastata per convincere gli anziani: controlli sui contatori e tubazioni.

Poi, purtroppo, è successo quello che è capitato altre volte: uno dei due ha convinto la coppia ad andare a prendere gioielli e oggetti preziosi per metterli al sicuro, mentre il complice si occupava di distrarre marito e moglie. Risultato: i malviventi sono fuggiti con un sacco contenente oggetti per un valore di diverse centinaia di euro.

Ora i carabinieri indagano sull'accaduto, dopo aver raccolto la denuncia di quanto accaduto.