Covid, i guariti sono tanti quanti i nuovi contagi (1543), ma ci sono 18 ricoveri in più e 10 morti

I casi sono così ripartiti: 228 screening, 919 contatti di caso, 396 con indagine in corso: per ambito: 26 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 119 scolastico, 1.398 popolazione generale. E il totale dei contagi da inizio pandemia per Torino e provincia sale così a 164.329 persone.

I nuovi ricoveri sono 18, di cui 9 ricoverati in terapia intensiva (per un totale di 369) e altrettanti in terapia non intensiva, per un totale di 3.776. Le persone in isolamento domiciliare sono 31.430.